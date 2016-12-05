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Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 132,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 132,50 liradan, 872 liradan alınan Cumhuriyet Cet Lira 887 liradan, 120,50 liradan alınan 22 Akort Bileziğin gramı 124,50 liradan, 852 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 870 liradan, 426 liradan alınan Yarım .

05 Aralık 2016 Pazartesi, 19:29
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İstanbul Kapalıçarşı’da 132,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 132,50 liradan, 872 liradan alınan Cumhuriyet Cet Lira 887 liradan, 120,50 liradan alınan 22 Akort Bileziğin gramı 124,50 liradan, 852 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 870 liradan, 426 liradan alınan Yarım Ziynet 435 liradan, 213 liradan alınan Çeyrek Ziynet 218 liradan satıldı.

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