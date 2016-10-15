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Şereflikoçhisar Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 12:40
Şereflikoçhisar Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, belediye vatandaşlara aşure ikram etti.

Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen aşure ikramı kapalı semt pazarında yapıldı. Belediye Başkanı Ferda Polat, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Sait Başaran’ın katılımıyla gerçekleştirilen aşure programında dualar edildi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Polat, Muharrem ayı ve aşure gününün dini tarihte çok büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

AŞÜRE

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