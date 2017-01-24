Şereflikoçhisar Belediyesi'ne çöp toplama kamyonu hibe edildi

ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şereflikoçhisar Belediyesi’ne çöp toplama kamyonu hibe etti.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep edilen çöp toplama aracı Belediye Başkanlığı’na teslim edildi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, yaptığı açıklamada, köy statüsünden mahalleye dönüşen 43 mahallenin çöp toplama hizmetlerinde kullanılacak aracın teslim alındığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tam donanımlı çöp toplama aracının piyasa değerinin 107 bin lira olduğu öğrenilirken, aracın küçük olması nedeniyle taşra mahallelerdeki ara sokaklarda rahatlıkla kullanılabileceği ifade edildi.