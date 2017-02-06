Şereflikoçhisar kasım ayında doğalgazla ısınacak

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde, bu yıl yapılacak doğalgaz şehir içi boru döşeme çalışmalarının ardından kasım ayından itibaren konutlarda doğalgaz kullanımına geçileceği bildirildi.

Başkent Doğalgaz Yatırımlar Direktörü Muhammed Ömer Ayla ve beraberindeki heyet, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat’ı makamında ziyaret ederek, şehir içi hat çalışmalarına ilişkin görüşmelerde bulundu.

Ayla, doğalgaz ana boru hattının 45 kilometrelik mesafeden ilçeye ulaştırılacağını ve Mustafacık Mahallesi’ne kurulacak dağıtım istasyonu ile bu yıl 10 kilometrelik alanda hat döşeneceğini belirterek, hat üzerinde bulunan bin konuta, kasım ayında doğalgazı imkanı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Boru hattı döşeme çalışmalarının haziran ayında başlayacağını dile getiren Ayla, “Şereflikoçhisar merkezinde bulunan imarlı alanlarda 10 yılda tüm çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin ilk 5 yılında nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerin doğal gaza kavuşturulması sağlanacak, daha sonraki yıllarda ise dağınık yerleşim noktalarına verilecek.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ferda Polat da 8 bine yakın ön abonelik yapıldığını, organize sanayi bölgesinin faaliyete girmesi için yatırımcıların da doğalgazı beklediklerini ifade etti.