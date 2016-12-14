Şereflikoçhisar Kaymakamı Karaömeroğlu'na veda yemeği

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar’dan, Altındağ Kaymakamlığına atanan Erol Karaömeroğlu’na ilçede veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda verilen yemekte konuşan Karaömeroğlu, kaymakam olarak hizmet ettiği Şereflikoçhisar’a fahri bir hemşehri olarak destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Karaömeroğlu, “Cumhuriyetin 100. Yılına uzanan Şereflikoçhisar rüyaları gördük, hayatın önümüze koyduğu çok şıklı soruları hiç okumadan hep Şereflikoçhisar’ı işaretledik.

Eğer aşık isen yare ne mihnet? Düsturunca hakikatten sevdiğimizden, Şereflikoçhisar’a dahi mihnet etmedik. Arkadaşlarımla beraber üç buçuk yılın her dakikasının hesabını verebilecek hizmetler yaptık. Nokta koymadık sadece virgül koyduk.” diye konuştu.

Düzenlenen veda yemeğinde Belediye Başkanı Ferda Polat, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kargın, Kaymakam Erol Karaömeroğlu’na ilçeye verdiği destek ve çalışmalarından dolayı plaket verdi.