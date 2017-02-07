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Şereflikoçhisar Kaymakamı Yıldırım göreve başladı

07 Şubat 2017 Salı, 12:45

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ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar Kaymakamlığına atanan Sedat Yıldırım, görevine başladı.

Kaymakam Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şereflikoçhisar’ın genel sorunlarını ve sıkıntılarını değerlendirdiğini belirtti.

Temel görevleri arasında yer alan eğitim, sağlık, güvenlik ve asayiş konularında koordineyi sağlayacaklarını ifade eden Yıldırım, ilçede yaşanan sağlık konusundaki sıkıntıların çözülmesi aşamasında çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaymakam Şereflikoçhisar

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