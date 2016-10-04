ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat ve AK Parti İlçe Başkanı Sait Başaran, Şereflikoçhisar’a demiryolu kazandırılacağını açıkladı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık 4 milyon ton yük kapasitesi bulunan Şereflikoçhisar’a demiryolunun kazandırılması için başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirtti.

Yozgat, Kırşehir, Aksaray ve Ulukışla hattına Evren ve Şereflikoçhisar güzergahlarının da bağlanacağını ifade eden Polat, Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Polat, “Kaymakamımız Erol Karaömeroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Sait Başaran ve ben Apaydın’a ziyarette bulunduk, demiryolu projesi hakkında istişarelerde bulunduk. Devlet Demiryolları tarafından yapılan fizibilite çalışmalarının ardından demiryolunun ilçemiz için bir kılçık yapılması yerine demiryolu hattının Şereflikoçhisar içinden geçmesinde karar kılındı.” diye konuştu.

Demiryolu hattının Şereflikoçhisar’dan geçmesinin ilçede bulunan tuzlalar, zırhlı askeri birlikler ve diğer nakliye faaliyetlerinden dolayı daha elverişli olduğunu ifade eden Polat, demiryolu ihalesinin 2017’de yapılacağını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Sait Başaran ise “Şereflikoçhisar’ın bu projeye doğrudan dahil edilmesiyle birlikte proje kapsamında bulunan tüm yerleşim yerlerinden daha fazla yük kapasitesini elinde tutacak, toplam yük kapasitesinin yüzde 20’si Şereflikoçhisar’dan karşılanacak.” dedi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılacak etüt proje çalışmasının ardından demiryolunun nereden geçeceğinin netlik kazanacağı bildirildi.