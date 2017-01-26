Şereflikoçhisar'a özgü marka yemek arayışı başlatıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine özgü bir yiyeceğin marka olması için Ticaret Odası Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda öneriler değerlendirildi.

Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin, 3 farklı çeşit köfte türü ve tuzla kaplanmış kuzunun ilçenin marka yiyeceği olabilmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

İlçenin Tuz Gölü ile anıldığını belirten Tekin, “İlçemizde tuz, ana sektörlerin başında yer alıyor. Yapacağımız özel yemekte tuzda kuzu ve Koçhisar köftesini marka yapmak istiyoruz. Akçabaat tarzı Koçhisar köfte, Koçhisar kasap köfte ve Koçhisar kaşarlı köftelerinden en çok beğenileni ilçemizin marka yiyeceği yapmak istiyoruz.” dedi.

E-90 karayolu kenarında bulunan turistik tesislerde belirlenecek marka yiyeceğin tek tarifle ilçe genelinde satışa sunulmasını hedeflediklerini vurgulayan Tekin, “Marka köftenin belirlenmesinin ardından çarşı merkezinde bu ürün halka tattırılacak, ilçenin her köşesine reklam ve afişler asacağız. Ticaret Odası Başkanlığı olarak reklam, tanıtım ve bütçe konusunda üzerimize düşeni yapacağız.” diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Çetin de Şereflikoçhisar’da üretilen tahinli pidenin ilçeye tescillenmesi için başvuruda bulunduğunu belirterek, “İlçemizde üretilen tahinli pidenin ‘Şereflikoçhisar tahinlisi’ olarak tescillenmesi için müracaatta bulunduk. Kısa sürede sonuca ulaşacağız.” dedi.