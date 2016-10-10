Şereflikoçhisar'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde polis ve jandarma asayiş ve trafik ekiplerince E-90 Karayolu’nda uygulama yapıldı.

Şereflikoçhisar ilçesindeki asayiş ve trafik uygulamasına Jandarma Bölük Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulamada jandarma ve emniyete bağlı asayiş ve trafik ekipleri, araçları durdurarak sürücüler ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. Araç sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Gün boyu devam eden asayiş ve trafik uygulamalarında olumsuz bir olaya rastlanmadı. Denetimlerin ilerleyen dönemde de devam edeceği öğrenildi.