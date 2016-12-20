Şereflikoçhisar'da ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım

ANKARA (AA)- AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Gençlik Kolları, ihtiyaç sahiplerine eldiven, atkı, bere ve çorap yardımında bulundu.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkan Seyhan, yaptığı açıklamada, üyelerinin kendi imkanlarıyla aldıkları kışlık giyim eşyalarınının ihtiyaç sahiplerine dağıtımının devam ettiğini dile getirdi.

Bu kış hiç kimse üşümesin istediklerini ifade eden Seyhan, “İlk olarak sokak çocukları ile dar gelirli ailelerin çocuklarına öncelikli olarak yardımı yapıyoruz. Bu kış hiçbir masum eli üşütmeyeceğiz, masum yürekleri hep sıcak tutmak için elimizden geldiği kadar çalışmalarımız devam edecek.” dedi.