Şereflikoçhisar'da şiir okuma yarışması yapıldı

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar’da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü şiir okuma yarışması düzenlendi.

Nizamülmülk Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde düzenlenen “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiiri okuma yarışmasına, 4 liseden öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Arıoğlu’nun komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada, öğrenciler şair Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Savaşlarında şehit düşen askerlerimiz için kaleme aldığı şiiri en iyi okuyan olmak için yarıştı.

Yarışmada, Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Sedanur Bedir, 86 puanla ilçe birincisi oldu. Bedir, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anam Günü’nde düzenlenecek il bazındaki yarışmada ilçeyi temsil edecek.