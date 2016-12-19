Şereflikoçhisar'dan Halep'e yardım

ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Halep’e gönderilmek üzere hazırlanan 1 tır un dualarla uğurlandı.

İlçedeki imam hatip mezunları ile İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Suriye’nin Halep kentinde bulunan mazlumlara gönderilmek üzere toplanan 520 çuval un yüklü tır yola çıktı.

Dernek Sekreteri Niyazi Düğer, Halep’te akan kanın bir an olsun bile durmadığını ifade ederek “Halep’te akan kana Amerika, İsrail gibi ülkeler destek veriyor, burada akan mazlum kanlarının bir an evvel durmasını istiyoruz. Tek yiyecekleri ekmek olan Halep’teki masum halka ulaştırılması için derneğimiz tarafından toplanan altıncı yardım tırını bölgeye göndereceğiz. Yardımda bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.