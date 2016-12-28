Şereflikoçhisar'dan Haleplilere yardım

ANKARA (AA) – AK Parti Şereflikoçhisar Kadın Kolları Başkanlığı tarafından toplanan kışlık giyecekler Haleplilere gönderildi.

AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Aysun Pekmezci, ilçe genelinde başlatılan Haleplilere yardım kampanyasında toplanan kışlık kıyafetleri bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Haleplilerin yardıma muhtaç durumda olduklarını ifade eden Pekmezci, “Esed zaliminden kaçan bu kardeşlerimizin dertlerine çözümler üretmek hepimizin boynunun borcu. Bizler bu sebeple bu kış mevsiminde şehirleri bombalanarak açlığa, sefalete ve bir meçhule sürüklenen Halepli kardeşlerimize yardımcı olmayı görev biliyoruz.” diye konuştu.

Aysun Pekmezci, bu kapsamda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak, 81 ilde başlattıkları kampanya ile Haleplilerin yaralarını biraz olsun sarmak ve onların yanında olduklarını göstermek istediklerini dile getirdi.

Pekmezci, kampanyaya destek veren tüm ilçe sakinlerine teşekkür etti.