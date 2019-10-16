Serenad Bağcan'ın “interaktif” konserinde dinleyiciler sahnede olacak
ANKARA (AA) – YASEMİN KALYONCUOĞLU – Müzisyen, yorumcu Serenad Bağcan, ailesinin ve kendisinin yaşanmışlıklarını anlatan şarkılarını "interaktif konser" projesinde müzikseverlerle buluşturacak.
Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu eski sanatçılarından Bağcan, "interaktif konser projesi"nde, sözlerini babasının yazdığı, ailesinin ve kendisinin hayat hikayesini anlatan şarkılarını Ankara'da başlayacak konser turnesi ile sanatseverlere sunacak.
"Hayatımdaki yaşanmışlıklarla, sevgimle, sesimle yüreklerinize dokunmaya geliyorum" ifadesiyle konser yolculuğuna çıktığını belirten Serenad Bağcan, "Hayatındaki yaşanmışlıkları sesine aktarabilen yorumcu iyi bir yorumcudur benim gözümde. İnsanların yaşanmışlıklarına yüreklere dokundurabilmek önemlidir." diye konuştu.
– Ünlü Alman koro şefi Walter Strauss keşfetti
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olduğunu, ancak yıllardır profesyonel olarak şarkı söylediğini belirten Bağcan, hikayesinin müzik okumayan ama bu işi yapmak isteyen gençlere ilham olabileceğini dile getirdi.
Serenad Bağcan, müzisyen ailesinin hayatına önemli katkısı olduğunu, halası Selda Bağcan'ın kendisine güçlü bir kadın profili sunduğunu dile getirdi.
Türkiye'de çok sesli müziğe damgasını vuran koro şefi Walter Strauss'un sesini keşfettiğini ifade eden Bağcan, şu değerlendirmede bulundu:
"Strauss beni çok motive etti. Yeteneğime hayran olduğunu söyledi. Bir şey yapmadım aslında. Sadece doğal oldum. Şarkıları çalışırken duygular neyse onu yaşadım. Hüngür hüngür ağlamak gerekiyorsa öyle yaptım, ağlarken de şarkıyı kesmedim. Ağlayarak çalıştım. Bu çok güzel bir duygu. Herkese de öneririm. Aynanın karşısına geçin ve şarkı söyleyin. Ben her konserde bu duyguyu yaşıyorum."
– İnteraktif konserlerin ilki Ankara'da
MEB Şura Salonu'nda 17 Ekim'de vereceği konserde, albümünden şarkıların yanı sıra Fazıl Say konserinde yorumladığı eserleri ve dinleyicilerin kendisinden talep ettiği şarkıları seslendireceğini anlatan Bağcan, "Konserde, müzik tarzımı seyircilere soracağım. Onların düşünceleri benim için önemli. Seyirci benim müzik tarzımı belirleyecek. Fazıl Say, şarkılarım için 'yaşanmış şarkılar' diye yorumluyor. Dinleyiciler son kararı verecek." dedi.
Serenad Bağcan, ilk konserinin memleketi Ankara'da başkentte gerçekleşecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ankara dinleyicisini çok seviyorum. İnsanlar şarkı söylemeyi unuttu. İnsanın kendi sesi kendine şifadır. Bu şifayı konserde gerçekleştireceğiz. İnteraktif konser düşüncesi beni kendisini çok heyecanlandırıyor. Seyirci sadece dinleyici olmayacak, sahnede şarkı söyleme fırsatı bulabilecek.
Turnelere gideceğiz, güneyden başlayacağız. Adana, Mersin ve diğer güney illerinde de öncelikli olarak konsere gideceğim. Oranın yaşanmışlıklarını türkülerle ve şarkılarla anlatacağım. Tabii önemli bir araştırma da yapıyorum. Kadınların, gençlerin yüreklerine dokunmak istiyorum. Köylere gideceğim, hiç konsere gitmemiş insanlara dokunacağız. Şarkıların hikayeleriyle hayatlarına destek olacağız."
81 ilde konser vermek istediğini söyleyen Bağcan, üniversitelerden de konser için çok sayıda talep geldiğini ve bunların hepsini yerine getirmeyi arzu ettiğini kaydetti.
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