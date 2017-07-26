Serinlemek için baraj gölüne giren çocuk kayboldu

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Kapulukaya baraj gölüne serinlemek için giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.

Mustafa Işık, arkadaşıyla Kırıkkale Karaahmetli Tabiat Parkı’ndaki baraj gölü kıyısına piknik yapmaya gitti.

Işık, serinlemek için girdiği baraj gölünde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlatarak Kırıkkale ve Ankara’dan dalgıç talebinde bulundu.

Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.