Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu

– Sivas’ta serinlemek için Kızılırmak’a giren bir kişi akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) – Sivas’ta serinlemek için Kızılırmak’a giren Ersoy Gülcan (37), akıntıya kapılarak boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Gülcan, arkadaşı Murat Ö. ile balık tutmak için Kardeşler Mahallesi’ndeki tarihi Eğri Köprü mevkisinde Kızılırmak’a gitti.

Bir süre balık tutan arkadaşlar daha sonra serinlemek için Kızılırmak’a girdi. Murat Ö. bir ara sudan çıkarak aracının yanına gitti ve döndüğünde Gülcan’ı bulamadı.

Gülcan’ın boğulmuş olabileceğinden şüphelenen Murat Ö’nün durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından Ersoy Gülcan’ın cesedine ulaşıldı.

– Yakınları gözyaşı döktü

Cesedin sudan çıkarıldığı sırada olay yerine gelen Gülcan’ın kardeşi Harun Gülcan ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

Harun Gülcan, “Öldü mü abim? öldüyse söyleyin. Çocukların ne olacak, Allah’ım bunu da mı görecektik?” diyerek ağladı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya getirilen ceset, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.