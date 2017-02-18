Servis şoförlerine seminer

YOZGAT (AA) – Sarıkaya ilçesinde trafik kurallarıyla ilgili öğrenci servisi şoförlerine seminer verildi.

Namık Kemal İlk ve Ortaokulu Siyasettin Eser Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Sarıkaya ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve ilçe jandarma trafik ekipleri tarafından şoförlere dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Daha sonra şoförlere trafik kuralları bir sunumla tekrar hatırlatıldı.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, burada yaptığı konuşmada, çocukların can güvenliği mesele olunca her şeyin eksiksiz olmasının şart olduğunu dile getirdi.

Trafik kuralları konusunda kimsenin tolerans beklememesi gerektiğine vurgu yapan Özcan, şunları kaydetti:

“Her şeyi eksiksiz yapıyorsanız ne polisten ne de jandarmadan korkmanıza gerek yok. Taşımalı öğrenciler bir anket hazırlayalım taşıyanlar burada asıl taşınanlar ne düşünüyormuş bir bakalım. İstekleri ne, ne gibi zorluklar çekiyorlar, şikayetleri var mı? Bu konuyu bilmemiz gerekir. Bundan sonraki toplantılarımızda da bu ankete göre hareket ederiz. Köyler arası taşıma yapan servislerde denetleniyor. Sırf bunları denetlemek için jandarma ekip çıkartıyor ve denetimlerde sıklaşarak devam edecek. Çocuklarımızın can güvenliği bizim için çok önemli.”