SESOB Başkanı Köksal'dan İş-Kur'a ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sivas İl Müdürü Hikmet Canpolat’ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

SESOB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SESOB Başkanı Köksal, makamında ziyaret ettiği Canpolat’a, teşkilatın çalışmaları ve yapısı hakkında bilgi verdi.

İŞKUR’un esnaf teşkilatına önemli katkıları olduğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

“İŞKUR ile İl İstihdam Kurulu başta olmak üzere ortak çalışmalarda yer alıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak, kamu kurum ve kuruluşlarımızla her zaman uyumlu çalışmaya gayret gösteriyoruz. Gerek istihdama sağladığı katkı, gerekse de hizmetleriyle İŞKUR önemli görevler üstlenmektedir. Toplum Yararına Çalışma Programlarıyla kamu kurumlarına destek vermekte ve istihdam sağlamaktadır. İnşallah bu sene de en kısa zamanda hayata geçirilmesini ümit ediyorum.”

Köksal, İŞKUR Müdürü Hikmet Canpolat’a görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canpolat ise, Sivaslılara iş konusunda yardımcı olmaya, istihdam sağlamaya gayret göstereceklerini aktardı.

Sivas’ta görev yapmaktan mutlu olduğunu kaydeden Canpolat, “İnsanların işbaşı eğitimlerinden, kurslardan, KOSGEB’ten ve devlet desteklerinden faydalanmaları noktasına elimden gelen gayreti adil bir şekilde göstereceğim. Bizleri ziyaret ederek onure eden değerli başkanımıza teşekkür ediyor, bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağımı ifade ediyorum.” açıklamasında bulundu.