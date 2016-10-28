SESOB Başkanı Köksal'ın, Cumhuriyet Bayramı mesajı

SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köksal, Cumhuriyet’in 93. yıl dönümünü gururla ve kıvançla kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 93. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, Milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti bizlere armağan etmiştir.

Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin öncüsü Büyük Önder Atatürk’ü ve değerli silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, halkımızın, esnaf ve sanatkarımızın ve yüce Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramını yürekten en kalbi duygularımla kutluyorum.”