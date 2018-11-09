Setur Ar-Ge Merkezi “Vardiya Robotu” projesine iki ödül

İSTANBUL (AA) – Setur Ar-Ge Merkezi, KoçSistem iş birliği ile geliştirdiği “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi” (Vardiya Robotu) projesi ile iki ödüle layık görüldü.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Duty Free ekibinin fikir önderliğinde, Ar-Ge departmanının KoçSistem iş birliği ile geliştirdiği “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi” (Vardiya Robotu) projesi ile iki ayrı ödül birden kazandı. Proje, önce Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Perakende Teknoloji Ödülleri PE-TEK Teknoloji Ödülünü aldı. Ardından, IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri’nde Kurumsal Dönüşüm kategorisinde ödüle layık görüldü.

Setur Ar-Ge departmanı adına PE-TEK ödülünü Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci, KoçSistem’den Orkun Kılıçlıoğlu, Hakan Ekşioğlu ve Çağrı Acarol ile birlikte, KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş’tan aldı.

IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri töreninde ise ödülü, Ar-Ge departmanı adına Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci ve KoçSistem Kıdemli Pazarlama Yöneticisi Hakan Ekşioğlu birlikte, Adidas IT Direktörü Pelin Öner’in elinden aldı.

– Vardiya Robotu uygulaması

Duty Free personelinin vardiya programını mağazaların dönemsel ve saatten saate değişebilen müşteri yoğunluğuna göre otomatik ayarlayan bir yazılım uygulaması olan İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi (Vardiya Robotu), Setur’un sadece İstanbul Sabiha Gökçen Duty Free mağazasındaki 367 personelinin 1 ay içerisindeki 37 vardiyasına uygulandı ve yoğun saatlerdeki ciroda ve personel hedeflerinde ortalamada yüzde 5’lik bir performans artışı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur’un Bilgi Teknolojileri Müdürü Alphan Kimyonok, şunları kaydetti:

“Duty Free departmanının tasarladığı ve Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi, kısa sürede Setur Duty Free’nin tüm mağazalarında uygulamaya alındı ve optimal çalışma planları ile yarı zamanlı personel planlamasıyla şirketimize önemli bir maliyet avantajı getirdi. Setur olarak çabalarımızın ödüllendirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Şimdi sırada KoçSistem iş birliği ile bu uygulamayı farklı sektör ve gereksinimleri de kapsayacak şekilde geliştirip ürüne dönüştürmek için çalışmak var.”

Setur’un turizm sektöründe global bir oyuncu olmasına katkı sağlamak üzere kurulan ve 21 tam zamanlı ve 11 yarı zamanlı Ar-Ge personelinin çalıştığı Setur Ar-Ge Merkezi’nde, halen “Platform Bağımsız Dinamik Promosyon Oluşturma Sistemi”, “Satış Performans Yönetim Optimizasyon Sistemi”, “Online Tedarikçi Yönetimi Sistemi”, “Analitik Uygulamalar için Büyük Veri Platformu” ve “Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu” gibi başlıklarda çok sayıda proje yürütülüyor.