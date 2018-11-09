Setur Ar-Ge Merkezi “Vardiya Robotu” projesine iki ödül
İSTANBUL (AA) – Setur Ar-Ge Merkezi, KoçSistem iş birliği ile geliştirdiği “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi” (Vardiya Robotu) projesi ile iki ödüle layık görüldü.
Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Duty Free ekibinin fikir önderliğinde, Ar-Ge departmanının KoçSistem iş birliği ile geliştirdiği “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi” (Vardiya Robotu) projesi ile iki ayrı ödül birden kazandı. Proje, önce Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Perakende Teknoloji Ödülleri PE-TEK Teknoloji Ödülünü aldı. Ardından, IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri’nde Kurumsal Dönüşüm kategorisinde ödüle layık görüldü.
Setur Ar-Ge departmanı adına PE-TEK ödülünü Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci, KoçSistem’den Orkun Kılıçlıoğlu, Hakan Ekşioğlu ve Çağrı Acarol ile birlikte, KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Jones Lang LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş’tan aldı.
IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri töreninde ise ödülü, Ar-Ge departmanı adına Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci ve KoçSistem Kıdemli Pazarlama Yöneticisi Hakan Ekşioğlu birlikte, Adidas IT Direktörü Pelin Öner’in elinden aldı.
– Vardiya Robotu uygulaması
Duty Free personelinin vardiya programını mağazaların dönemsel ve saatten saate değişebilen müşteri yoğunluğuna göre otomatik ayarlayan bir yazılım uygulaması olan İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi (Vardiya Robotu), Setur’un sadece İstanbul Sabiha Gökçen Duty Free mağazasındaki 367 personelinin 1 ay içerisindeki 37 vardiyasına uygulandı ve yoğun saatlerdeki ciroda ve personel hedeflerinde ortalamada yüzde 5’lik bir performans artışı sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur’un Bilgi Teknolojileri Müdürü Alphan Kimyonok, şunları kaydetti:
“Duty Free departmanının tasarladığı ve Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi, kısa sürede Setur Duty Free’nin tüm mağazalarında uygulamaya alındı ve optimal çalışma planları ile yarı zamanlı personel planlamasıyla şirketimize önemli bir maliyet avantajı getirdi. Setur olarak çabalarımızın ödüllendirilmesinin gururunu yaşıyoruz. Şimdi sırada KoçSistem iş birliği ile bu uygulamayı farklı sektör ve gereksinimleri de kapsayacak şekilde geliştirip ürüne dönüştürmek için çalışmak var.”
Setur’un turizm sektöründe global bir oyuncu olmasına katkı sağlamak üzere kurulan ve 21 tam zamanlı ve 11 yarı zamanlı Ar-Ge personelinin çalıştığı Setur Ar-Ge Merkezi’nde, halen “Platform Bağımsız Dinamik Promosyon Oluşturma Sistemi”, “Satış Performans Yönetim Optimizasyon Sistemi”, “Online Tedarikçi Yönetimi Sistemi”, “Analitik Uygulamalar için Büyük Veri Platformu” ve “Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu” gibi başlıklarda çok sayıda proje yürütülüyor.
-
Mogan Gölü kıyısında sazlık yangını
-
“Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz”
-
Öğrenci servisi ile çarpışan minibüs alev aldı: 4 yaralı
-
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de
-
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
-
Beypazarı Kaymakamı Aksoy, görevine başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.