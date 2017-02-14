Sevgililer Günü'nde dilek feneri uçurdular

NEVŞEHİR (AA) – Avanos ilçesindeki taş köprü üzerinde, dün akşam bir araya gelen yaklaşık 50 çift, Sevgililer Günü’nü dilek feneri uçurarak kutladı.

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etmek için Adana’dan bölgeye gelen, Çukurova Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, ilçedeki kayadan oyma eğlence merkezinde Türk gecesi programına katıldı.

Daha sonra ellerinde dilek balonlarıyla Kızılırmak üzerindeki köprüye gelen grup, fenerleri birer birer yakarak serbest bıraktı.

Etkinlik, Avanos semalarında ilginç görüntülere neden oldu.

Etkinliği organize edenlerden Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ufuk Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeki akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla Sevgililer Günü nedeniyle özel bir Kapadokya turu düzenlediklerini söyledi.

Demircioğlu, “Uçhisar, Göreme ve Avanos’u gezdikten sonra, yanımızda getirdiğimiz dilek fenerlerini bu özel günü kutlamak maksadıyla uçurduk. Kapadokya gezisine katılan yaklaşık 100 kişilik gruba, unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla etkinliği organize ettik.” diye konuştu.