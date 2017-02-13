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Sevgililer Günü'nün alternatif hediyesi hayvanları da sevindiriyor

13 Şubat 2017 Pazartesi, 13:05

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NİĞDE (AA) – Niğde’de barınaktaki 15 hayvan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliye hediye edilmek üzere sahiplenildi.

Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlusu veteriner hekim Ali Sayın, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgiler Günü öncesi son bin haftada 15 hayvanın sahiplenildiğini söyledi.

Sevgilisine farklı hediye sunmak isteyenleri barınağa davet eden Sayın, şu uyarıda bulundu:

“Hayvanlarımız bir günlüğüne hediye edilerek sokağa atılmasın. Biz onları dost olarak görüyoruz. İş yerindeki bir personel olarak görüyoruz. Onlar bizim psikolojimizi düzeltiyor. Yani biz onların doktoruyuz onları da bizim doktorumuz olarak görüyoruz. Hayvanlar, bir günlüğüne hediye paketi olarak görülmemeli. İnsanlar sevgililerine hayvan hediye edecekleri zaman iyi düşünmeli.”

"14 Şubat Sevgililer Günü" Niğde

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