Sevgilisiyle tartışan genç kadın AVMnin terasından atlamak istedi

Konya’da sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç kadın, bir Alışveriş Merkezi’nin (AVM) teras katına çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yer alan bir AVM’de meydana geldi. güya, sevgilisiyle tartışan F.K. (26), AVM’nin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki teras katına çıkarak aşağı intihar etmek istedi. Genç kadını korkuluklarda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. AVM’ye gelen polis ekipleri, teras katta yer alan vatandaşları dışarı çıkararak Karaca’yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ihbarı alarak durum yerine gelen itfaiye ekipleri de genç kadının atlama ihtimaline karşın bulunduğu yerin altına branda açarak tedbir aldı. Aşağıda toplanan topluluk da cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonunda genç kadın bir türlü ikna olmadı. Konuşarak kadını oyalayan polis bir anlık dalgınlığından yararlandığı F.K.’yi yakalayarak korkuluklardan indirdi. F. K. sonra ifadesi içerlemek üzere polis merkezine götürüldü.

(SA-GD)