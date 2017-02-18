Sevgiliye “candan” hediye

KONYA (AA) – METİN BOLAT – Konya’da Ayşe Başsız, severek evlendiği, gençlik aşkı ve 21 yıllık hayat arkadaşı Erkan’a, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde böbreğini vererek mutluluklarını taçlandırdı.

Ayşe Başsız (39) gençlik aşkı Erkan (44) ile 21 yıl önce hayatını birleştirdi. Evliliklerini dört çocukla süsleyen çiftin mutluluklarına bir yıl önce Erkan Başsız’a böbrek yetmezliği teşhisi konmasıyla gölge düştü.

Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine diyaliz tedavisi alması gereken Başsız’ın yardımına evlendiği ilk günden itibaren “canısı” dediği hayat arkadaşı koştu.

Başsız’a, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde eşinden alınan böbrek başarıyla nakledildi.

– “Tam bir bütün, tam bir can olduk”

Ayşe Başsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine böbrek yetmezliği teşhisi konulunca çok üzüldüğünü, diyalize gireceğini öğrendikten sonra üzüntüsünün katlandığını söyledi.

Hep teselli etmeye çalıştığı kocasının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için elinden geleni yaptığını aktaran Başsız, “Birbirimizi severek evlendik. Sevgimiz ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Sevdiğimin diyalize girmesine gönlüm el vermedi. Seve seve böbreğimi vereceğimi söyledim.” dedi.

Eşini tekrar hayata bağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Başsız, yaşadığı gurur ve sevinci kelimelere dökmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Başsız, nakil sonrası kendine geldiğinde gözünün ilk eşini aradığını belirterek, “Çocuklar babalarının iyi olduğunu söyleyince çok rahatladım.

Eşimle birbirimize hep sevginin, saygının, dostluğun adı olan ‘canısı’ diye hitap ediyoruz. Eşime canımdan bir parça verdiğim için çok mutluyum. Tam bir bütün, tam bir can olduk. Hayat arkadaşım bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmaz bir parçam olacak.” diye konuştu.

– İlk Sevgililer Günü hediyesi böbreği oldu

Kamyon şoförü Erkan Başsız, geçirdiği baygınlık sonrası böbrek yetmezliğinin ortaya çıktığını bildirdi. Diyalize bağlanacağını öğrenince eşinin hiç tereddüt etmeden “ben veririm” dediğine dikkati çeken Başsız, şunları kaydetti:

“Evlendiğimizden bu yana eşimle hiç Sevgililer Günü’nde hediyeleşmedik. Büyük bir fedakarlık örneği gösteren eşim Sevgililer Günü’nün en büyük ve anlamlı hediyesini verdi. Bundan sonraki her 14 Şubat bizim için daha farklı olacak. İkimizin canı bir oldu, birbirimize can olduk. Açıkçası operasyon öncesi ve sonrası Ayşe için çok endişelendim. Ama çok şükür ikimiz de iyiyiz. Canısıdan Allah razı olsun. Böbreğini vermekte benden daha çok istekliydi. Sağolsun çok çabaladı. Beni çok duygulandırdı, mutlu etti. Onu çok seviyorum.”

– Anlamlı bir günde anlamlı hediye

Hastanenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Tavlı, hastaya eşinin anlamlı bir günde böbreğini verdiğini söyledi.

Hastaya böylesine bir günde verilebilecek en değerli hediyenin organ bağışı olduğuna vurgu yapan Tavlı, “Ayşe hanımı, organ nakli ekibimiz adına tebrik ediyorum. Her ikisinin sağlık durumları gayet iyi. Takiplerine devam ediyoruz. Özellikle kadavradan nakiller çok önemli. Bu konuda hassasiyetle yaklaşılmalıdır.” ifadelerini kullandı.