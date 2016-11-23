Sevgiyle örüp çocuklara hediye ettiler

ÇANKIRI (AA) – Çankırılı kadınlar, ördükleri bere ve atkıları sevgi evlerinde kalan kız çocuklarına hediye etti.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ndeki çeşitli kurslara katılan 100 kadın kursiyer, Belediye Başkanı İrfan Dinç’in eşi Zeynep Perihan Dinç ile Korgun Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nu ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden kadınlar, çocuklara sevgiyle ördükleri atkı ve bereler ile kitaplar hediye etti.

Zeynep Perihan Dinç, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi kurslarına katılan kadınların emeklerini sevgiye dönüştürdüğünü söyledi.

Sevgi evlerinde kalan ortaokul ve lise çağındaki çocukları ellerinden geldiğince ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getiren Dinç, “Hep birlikte kardeşlerimizi ziyaret etmek istedik. Birlikte sohbet edip dertleştik. Onlara kursiyerlerimizin anne eli ve şefkati ile yaptığı lezzetli yemeklerden getirdik. Birlikte hoş vakit geçirdik. Kursiyerlerimiz, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri hediye etti. Bunun dışında okumaları için çeşitli kitaplar verdik.” dedi.

Dinç, çocukları yalnız bırakmayan kadınlara teşekkür etti.