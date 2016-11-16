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16 Kasım 2016 Çarşamba

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Sevimli ayıdan selfie pozu

Proje zarfında memeli izleme çalışmaları ve yaban hayatın yönetimine ilişkin çoğu manâlı veri elde edildi.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 16:43
sevimli-ayidan-selfie-pozu

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Proje zarfında memeli izleme çalışmaları ve yaban hayatın yönetimine ilişkin çoğu manâlı veri elde edildi. bununla birlikte çoğu yaban hayvanlarının da acayip davranışları fotokapanlara yansıdı.
sürekli izleme projesi ile izleme kapsamına alınan büyük memeli amaç türlerinin yayılış alanları, yoğunlukları, habitat istekleri ve besin tercihleri ve bölgelerindeki yaban hayatı-insan çatışması belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Bu amaçla alanlara yerleştirilen fotokapanlara zaman zaman gülümseten ve yaşanan çevrenin sadece insanlara ait olmadığını andıran garip görüntüler de yakalandı.
15 gün ara ile fotokapanı ziyaret eden meraklı ayı, objektiflere renkli selfie görüntüleri verdi. 

Osman Aksu

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