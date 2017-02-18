Sevk kağıdı olmayan besiciye 11 bin lira ceza

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde veteriner sevk kağıdı olmadan büyükbaş hayvan taşıyan kişiye 11 bin lira idari para cezası kesildi.

İlçe yakınlarında genel asayiş uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kars’tan Eskişehir’e giden Bülent Erkmen yönetimindeki 35 HFG 69 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonda genel arama yapan ekipler, kamyon kasasında bulunan 30 büyükbaş hayvanın sevk evraklarını inceledi.



Yapılan incelemede 23 hayvanın sevk kağıdı olmadığını tespit eden ekipler, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kamyon, içerisindeki hayvanlarla İlçe Özel İdare Müdürlüğü deposuna çekildi.

Kamyonda bulunan ve hayvanların sahibi olan Adem Aksoy’a 5996 sayılı yasa gereğince veteriner sevk kağıdı bulunmayan her bir hayvan için 479 lira olmak üzere 23 hayvan için 11 bin 17 lira, resmi evraklarını sormadan aracına hayvan yükleyen kamyon sürücüsü Erkmen’e ise bin 600 lira 3 kuruş idari para cezası uygulandı.

Aksoy ve Erkmen, eksik evrakların e-posta yoluyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesinin ardından tekrar yola çıktı.