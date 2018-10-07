Seydeşihir'den kısa kısa
KONYA (AA) – Seydişehir’de çöp toplama merkezi, çok sayıda kişinin geçim kaynağı oldu.
Merkez'de ihaleyi alan firma için çalışan Ramazan Şen, gün boyu birçok arkadaşıyla birlikte çöplerin içindeki geri dönüşebilen malzemeleri ayırdıklarını söyledi.
Böylece hem para kazandıklarını hemde ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Şen, " Şartlar çok zor. Ağır bir koku ve sağlıksız bir ortam var. Çalışmak zorundayız. Çöplerin içinde geri dönüşebilecek atıkları ayırıyoruz. İnsanlardan isteğimiz çöplerini konteynerlere bilinçli şekilde atsınlar. Özellikle kimyasal atıkları çöplere atmasınlar." dedi.
-Seydişehir'de yılkı atları görüntülendi
Seydişehir 'de küpe çukurunda yılkı atları fotoğraflandı.
Seydişehir Dağcılar Derneği Başkanı Hüseyin Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, küpe çukuruna yaptıkları gezilerde zaman zaman yılkı atlarını gördüklerini söyledi.
Son olarak yaptıkları faaliyette atları yine gördüklerini ifade eden Gören, "Sağlıklı bir sürüydü. Aralarında taylar vardı. Bu bölgede atların çoğaldığının göstergesi. Fotoğraflar çektik. Çok mutlu olduk. İsteğimiz, kimse bu hayvanlara zarar vermesin. Onlar hiçbir şey istemiyor. Sadece doğada özgürce yaşamak istiyor." dedi.
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