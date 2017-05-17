Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Seydişehir 8. Bölge Şube Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Seydişehir 8. Bölge Şube Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Alan Şube Müdürlüğünde tayin yapan personele “Iş Sağlığı ve Meslek Güvenliği “eğitimi verildi.Eğitim ile ilgili açıklamalarda yer alan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çalışanlarımızın hukuki hak ve hukuki sorumlulukları, genel meslek sağlığı ve güvenliği kuralla.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:48

Benzer Konular

Tarım Kredi’de ‘VIP işe alım’ istifa getirdi
Orkide kökleri burada salep oluyor

Alan Şube Müdürlüğünde tayin yapan personele “Iş Sağlığı ve Meslek Güvenliği “eğitimi verildi.

Eğitim ile ilgili açıklamalarda yer alan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çalışanlarımızın hukuki hak ve hukuki sorumlulukları, genel meslek sağlığı ve güvenliği kuralları ve tedbirleri, iş yeri temizliği ve düzeni, meslek kazaları ve iş hastalıkları, yasal ceza sorumluluklar konusunda eğitimleri manâlı. Çalışmalarımızda önce meslek güvenliği diyoruz. İşçinin ne yaptığını, yasal haklarını bilmesi gerekli. Bunu bilirse verim de artacaktır” dedi.

Bir işletmede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının en kayda değer konu olduğunu ifade eden meslek sağlığı ve meslek güvenliği uzmanları ise, işyerinde oluşabilecek ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin en azan indirilmesinin gerekliğini vurguladı.

Seydişehir Belediyesi Meclis buluşma salonunda düzenlenen eğitime, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir 8. Bölge Şube Müdürü Yılmaz Beşbadem ve çalışanlar katıldı.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com