Seydişehir 8. Bölge Şube Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Alan Şube Müdürlüğünde tayin yapan personele “Iş Sağlığı ve Meslek Güvenliği “eğitimi verildi.

Eğitim ile ilgili açıklamalarda yer alan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çalışanlarımızın hukuki hak ve hukuki sorumlulukları, genel meslek sağlığı ve güvenliği kuralları ve tedbirleri, iş yeri temizliği ve düzeni, meslek kazaları ve iş hastalıkları, yasal ceza sorumluluklar konusunda eğitimleri manâlı. Çalışmalarımızda önce meslek güvenliği diyoruz. İşçinin ne yaptığını, yasal haklarını bilmesi gerekli. Bunu bilirse verim de artacaktır” dedi.

Bir işletmede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının en kayda değer konu olduğunu ifade eden meslek sağlığı ve meslek güvenliği uzmanları ise, işyerinde oluşabilecek ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin en azan indirilmesinin gerekliğini vurguladı.

Seydişehir Belediyesi Meclis buluşma salonunda düzenlenen eğitime, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir 8. Bölge Şube Müdürü Yılmaz Beşbadem ve çalışanlar katıldı.