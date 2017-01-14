“Seydişehir afet bölgesi ilan edilsin”

KONYA (AA) – Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 3 haftadır aralıksız devam eden kar yağışları nedeniyle meydana gelen hasarların karşılanması için ilçeninafet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Başkan Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının kentte afete dönüştüğünü söyledi.

Bundan zarar gören vatandaşların yaraların hızla sarılması için ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istediklerini ve bunun için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına müracaat ettiklerini ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

“Yoğun kar yağışı nedeniyle, toplam 30 sera ve 120 işyeri ve ahırın çatısı çöktü. Yerlerinde inceleyerek durumu yetkililere anında ilettik. İlçemizin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bakan, bakan yardımcısı, milletvekillerimiz, genel müdür ve bölge müdürlerimizle görüşmeler yaptık. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini talep ettik çünkü yaşadığımız bu olay tam anlamıyla bir felaket.”