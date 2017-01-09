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Seydişehir-Antalya yolu açıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:50

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KONYA (AA) – Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün araç trafiğine kapatılan Seydişehir-Antalya yolu tamamen trafiğe açıldı.

Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya yolu, karayolları ekiplerinin çalışmaları neticesinde tamamen açıldı.

Seydişehir Karayolları önünde bekletilen çekici türü tırlar, Antalya istikametine doğru hareket etti.

Bölge trafik ekipleri olası kazadan dolayı yolun kapanma ihtimaline karşı sürücülerin dikkatli gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Antalya Seydişehir yol

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