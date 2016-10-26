Seydişehir atık su arıtma tesisinde incelemeler

KONYA (AA) – AB hibe destekli Seydişehir Atık Su ve Arıtma tesisindeki çalışmaları basın mensuplarıyla yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve proje müdürü Gürsel Karadeniz, tesisin 2016 yılı sonunda tamamlanacağını bildirdi.

Yapımına başlanan tesisin ihale bedelinin 8 milyon 599 avro olduğunu vurgulayan proje müdürü Gürsel Eğilmez, çalışmaların son sürat devam ettiğini belirterek projenin hayata geçmesiyle bölgenin temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacağını söyledi.

Yüzde 98 arıtma sağlanacağını bildiren Eğilmez, “Seydişehir’in kanalizasyon ve evsel atıkları uzun yıllardır Çarşamba kanalına bırakılarak oradan da Suğla Gölü ve ovası kirleniyordu. 8,599 milyon avro maliyeti olan tesis inşası Seydişehir diken İçi mevkisinde 94 bin metrekare alana kurulan tesis yıl sonunda KOSKİ’ye teslim edilecek.” dedi.

Tesis kapasitesinin günlük 6 bin metreküp olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal da yapımı tamamladıktan sonra işletmesi de KOSKİ Genel Müdürlüğünce yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisi’nde atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde sulama amaçlı kullanılabileceğini belirtti.

Tutal, biyolojik arıtma olduğundan kokuya mahal verilmeyeceğini ve tesiste 70 kişi çalıştığını anımsattı.