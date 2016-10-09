Seydişehir Belediyesi 10. Uluslararası Belediye Çevre Fuarında

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, Ankara Altınpark Expo Center Fuar alanında 6-9 Ekim tarihleri aralarında düzenlenen 10. Uluslararası Belediye Çevre Fuarı’nda kurduğu stantla yerini aldı.

Seydişehir’in değerinde ve güzelliklerinin tanıtıldığı fuar standına gelen vatandaşlara Seydişehir’in doğal ve tarihi güzellikleri tanıtılırken, 700 takvim geçmişi olan leblebisi de ikram ediliyor. Bu cins fuarların ilçe tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak açtığımız standımızda belediyemizin çalışmaları yer alıyor. Seydişehir’i tanıtan, anlatan görsel ve yazılmış materyaller ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Ankara’daki fuarda yer alan standımıza Ankara’da ve civarında yaşamış Konya ve Seydişehirli hemşehrilerimizi eğlence ediyoruz” dedi.