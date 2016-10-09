Seydişehir Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Cihaz Parkı Amirliği bünyesinde çalışan personel, Meslek Sağlığı ve Güvenliği Kanunu zarfında, sağlık taramasından geçirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışan personellerinin sağlıklarının kayda değer olduğunu periyodik olarak afiyet taramasından geçirildiklerini kaydetti. Makine Parkı Amirliği bünyesinde emekçi statüsünde hizmet veren 35 personel akciğer grafisi, odyometri (işitme) testi, solunum fonksiyon testini içeren sağlık taramasından geçti.

Çalışma hayatının getirdiği sağlık durumu sorunlarının en üye indirgenmesi, yaşam kalitesi ve performans artırma hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak bünyemizde çalışan kadrolu ve şirket elemanı çalışan işçilerimiz mevcut. Meslek Güvenliği noktasında ara sıra kurslar açarak, bilgilendirme çalışması yapılmakta. Rutin olarak belirtilen periyotlarda sıhhat ekipleri gelerek işçilerimizin sağlık durumu taraması yapılıyor. Afiyet sorunları olan işçilerimize zorunlu destek ve desteği sağlıyoruz. Yapılan sıhhat taramaları sonucunda çalışanların daha tehlikesiz ve sağlıklı bir ortamda Belediyemize hizmet üreten işçilerimizin olmasını istiyoruz. Bu noktada tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Çalışanların sağlık durumunun her sene kontrol edildiği, negatif bir durumla karşılaşılması halinde hastaneye sevk edildiği bildirildi.