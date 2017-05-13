Seydişehir Belediyesi jeotermal damarları açıyor

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında incelemeler hakkında açıklamalarda yer alan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, göreve geldikleri günden itibaren Seydişehir’in termal noktasında bir beklenti içerisinde olduğunu söyledi. Bu beklentiyi yerine getirebilmek adına yoğun bir alıştırma başlattıklarını bildiren Başkan Tutal, “Açılan kuyular üstünde bir araştırma yapmamız gerekiyordu. 2014 yılının sonlarına doğru MTA ile yapılan yazışmalar sonucunda daha önce açılan kuyuların jeoteknik çalışmalarını yaptırdık. Kuyuların temizliğinin yapılmasının muhtemel olmadığını, mevcut şekliyle ne kadar kullanılabilirse kullanıp, sonra ömrünün biteceği MTA yetkilileri kadar bizlere resmen bildirildi. Bölgede jeoteknik çalışmaları devam ettirdik. 3-4 nokta saptama ettik ve bir kuyu tamamladık. Ankara’dan özel sektörden yatırımcı bir kardeşimizin açmış olduğu 850 metreye varan bir kuyu. sonradan bu bölgede kuyu açma çalışmalarını başlattık. Şu anki açmış olduğumuz kuyu 700 metre civarında bir kuyu. 43 dereceye ulaşan su sıcaklığı ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak saniyede 40 litre su akışı olan bu kuyuyu tamamladık. Elhamdülillah özlem ettiğimiz bir neticeye burada ulaştık” dedi.

Başkan Tutal, termal sahanın karşısında yer alan 365 metrekarelik bir mera arazisi olduğunu da dile getirerek, “Yaptığımız girişimler sonucunda araziyi otlak vasfından çıkartarak hazine arazisine dönüştürerek TOKİ’ye devrettik. Biz sonradan TOKİ’den 315 bin metrekaresini satın aldık. Şu an keza kuyumuz keza suyumuz keza de gayri menkulümüz mevcut” diye konuştu.

“Haziran ayının son haftası ihalemizi yapacağız”

Yapılan araştırmalar hakkında tarih de veren Başkan Tutal, “Eski Garaj’da 6 Haziran ihale tarihimizi vermiştik. Burada da bir sosyal tesis, aleyhinde bölgeye içinde Türk hamamı, saunası, Fin hamamı, termal havuzu, yüzme havuzu ve fitness salonu ve kafeteryası olan, benzer bölümün bayanlar kısmının da mevcut olduğu bir projeyi hemen bitirmek üzereyiz. Proje tamamlanacak. Proje bedelini saptama ettikten daha sonra ihale girişimlerine başlayacağız. Haziran ayının son haftasında veya Temmuz ayı içerisinde ihalesini yapacağız. İnşallah biz 2018 içinde termalden faydalanabilecek bir sosyal tesisi Seydişehirimize kazandırmış olacağız” şekkinde konuştu.

“Önümüzdeki aylarda bu bölgede inşaat çalışmalarımız başlayacak”

Seydişehir’de termal seracılık ve termal otelcilik noktasında görüşmeler yaptıklarını kaydeden Başkan Tutal, “OSB’ye dek olan arazi 50 bin metrekarelik bir arazi. Bir şahsa ait. Termal sera yapma noktasında yatırımcılarla kendisini buluşturduk. Önümüzdeki günlerde termal seracılık çalışmaları burada başlayacak. Şu lahza projelerini hazırlayan 50 bin metrekare görev yapacağımız asgari 100 yataklı bir otel yapacak yatırımcılarımız var. Önümüzdeki aylarda bu bölgede inşaat çalışmalarımız başlayacak. Yukarı bölgede bulunan kuyularımız mekanik temizliği yapılamayacağı için onları kullanabildiğimiz kadar kullanacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilçemizin bir Afyonkarahisar, bir Denizli gibi olması için hiç bir engeli değil. Bu noktada basın mensuplarımıza, Seydişehirli sivil toplum örgütü temsilcilerimize, siyasi parti ilçe başkanlarımıza ciddi görevler düşüyor. Kendilerinin desteklerini açlık ediyoruz. İnşallah söylediğimiz gibi önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Seydişehir, bölgemizin termal noktasında parlayan bir yıldızı olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu tesisin ilçemize kazandırılmasıyla işi olmayan halk müziği iş sahibi olacak”

Termal seracılık ya da termal otelciliğin çok kayda değer olduğunu vurgulayan İlçe Kaymakamı Açık Fikirli Erdoğan ise, “Ankara Kızılcahamam bir önceki tahsis yerime çok yakın idi. İlçenin termal kaplıcalar noktasında nasıl geliştiğini en iyi bilenlerden biriyim. Aç olan insan potansiyel suçludur. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasıyla işi olmayan ırk iş sahibi olacak. Haliyle kabahat oranları da azalacak, bu da bizim işimize geliyor. Bu noktada bu yatırımın ilçemize kazandırılması noktasında belediye başkanımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Bu sıcak suyun ilçemize, yöremize, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.

Program, İlçe Müftüsü Kemal Demirel’in duasının ardındaki katılımcılara yeni açılan kuyuların gezdirilmesi ve tanıtımıyla sona erdi. Ketirağılları bölgesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Kaymakam Açık Fikirli Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, CHP İlçe Başkanı Yunus Uysal, MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, STK başkanları, Seydişehir Belediyesi bölüm müdürleri, muhtarlar ve meslek adamları katıldı.