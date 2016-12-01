Seydişehir Belediyesi kışa hazır

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşısında kış hazırlıklarını tamamlandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların negatif kış şartlarından en düşük etkilenmesi için Seydişehir Belediyesi olarak zorunlu tedbirlerin alındığını söyledi. Seydişehir Belediyesi Cihaz Parkı Amirliğine artan bir şekilde hazırlıklar ve araştırmalar hakkında bilgi bölge Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak, Allah’ın nimeti olan beyaz rahmeti bekliyoruz hazırız. Hava raporlarına göre bugün öğleden sonradan bölgemizde kar beklentisi var” dedi.

Bu sene yağışların geç kaldığını açıklayan Başkan Tutal “Bu sene yağmur ve kar yağışının geciktiğini düşünüyorum. İnşallah yağar… Ulaşım ve iletişim noktasında vatandaşlarımızı mağdur etmeden, bu cins kış çalışmalarına hazırız ’’şeklinde konuştu.

Başkan Tutal’ın Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Makina Parkı Amirliği programına Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli, Fen İşleri Müdürü İsa Çiftçi eşlik etti.