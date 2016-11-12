Seydişehir Belediyesi öncülüğünde şehit ailesine ev

Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit düşen Hüseyin Kavalbacak’ın ailesine Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi öncülüğünde bir ev yapılıyor.

Şehit Onbaşı Hüseyin Kavalbacak’ın Seydişehir’e emrindeki Ketenli Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, baş sağlığı ziyareti esnasında şehit ailesine konut yapacaklarını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Ketenli Mahallesinde yer alan arsa şehit ailesine atama edildi. Devlete Ait işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Seydişehir Belediyesi tarafında evin temeli atılarak çalışmalara başlandı.

İnşaat çalışmalarını incelemek üzere Ketenli Mahallesine giden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bilindiği üzere Ağustos ayı içerisinde Şırnak’ta şehit düşen Hüseyin Kavalbacak kardeşimizin ailesini ziyaret etmiştim. Birim müdürlerimin de bulunduğu ziyaretimde şehit ailemize bir ev yapılması talimatını verdim. Biz Seydişehir Belediyesi olarak şehit ailemize Ketenli mahallemizde inşaatımıza başladık. İnşaat çalışmaları ile yakinen ilgilenen İlçe Kaymakamımız Regaip Ahmet Özyiğit’e, evin yapılmasında destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatan topraklarını savunmasında evlatlarını bu vatan uğruna kaybeden Kavalbacak ailemize bizim yaptığımız az bile. Ben aziz şehidimize de rahmet diliyor, şehidimizin emaneti ailesine de yapılacak olan bu evde rahatlık batmış günler diliyorum” dedi.