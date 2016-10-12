Seydişehir Belediyesi yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, refüj, peyzaj ve sıcak asfalt dökümü ile ilçedeki yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Belediyesi, Kızılcalar Mahallesi Mülk Pazarı Kavşağı’nda bulunan alanda refüj ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı. İlçe geneli ve kırsal mahallelerde antre ve çıkış noktalarında yer alan refüjleri arıtma ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İlçe genelinde ve kırsal mahallerimizde çevre düzenleme peyzaj ve park çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Mülk Pazarı girişinde bulunan 5 bin metrelik alanda orta refüj çalışması yaparak güzel ve estetik bir görünüm sağlayacak. Seydişehir için bütün imkanlarımızı kullanarak ilçe genelinde ve kırsal mahallerimizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Öte yanlamasına, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekiplerinin yaklaşan kış mevsimi öncesi çalışmalarına merkez ve kırsal mahallerde kesintisiz devam ettiğini kaydetti. Gazi İlkokulu önünden başlayan ve Anadolu Öğretmen Lisesi önünde son bulan 4 bin metrekarelik yolun sıcak asfaltla kaplandığını açıklayan Başkan Tutal, “Yaz sezonu süresince kent merkezine uzaktan çevre mahalleler ve kırsal bölgelerdeki mahallelerde asfaltlama çalışmalarına tartı verdik. Şehir Halkı merkezimizde olan mahallelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt ekibimiz bir taraftan bakım ve yama çalışmaları yaparken diğer taraftan da soğuk ve sıcak asfaltlama çalışmalarını sürekli sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Amaçlarının vatandaşları kış ve yaz aylarında toz ve çamurdan kurtarmak, dar yaşamlarını karşılamak olduğunu bildiren Başkan Tutal, “Yalnızca sıcak değil, soğuk asfalt çalışmalarına da ağırlık verdik. Çalışmalarımız havalar müsaade ettiği sürece devam edecek. Kamelyasıyla, parkıyla, kilitli taş döşemeyle, sıcak ve soğuk asfaltıyla yok, kısacası belediyeciliğin gerektirdiği bütün çalışmalarla hizmetlerimizi tüm mahallelerimizde yerine getirmenin gayretini gösteriyoruz. Tek amacımız, vatandaşlarımızın hayır dualarını alabilmek, onlara değer edebilmek” ifadelerini kullandı.