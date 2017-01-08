Seydişehir Belediyesi yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi Seydişehir – Antalya karayolunda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada Seydişehir-Antalya Yolunda aşırı kar yağışından dolayı trafik akışının durma noktasına geldiğini söyledi.

Yola devam edemeyen ve araçlarında bekleyen 100 kişiye, her zaman olduğu gibi belediye olarak yardım elini uzattıklarını ifade eden Tutal, ” Son yılların en yoğun karının bölgemize yağdığına şahit oluyoruz. Rahmeti veren Rabbim’e şükürler olsun. Kar neticesinde bu sabahtan itibaren Seydişehir-Antalya arası 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tır geçişlerine izin verilmiyor. Bekletilen sürücü ve vatandaşlara kumanya ikramında bulunduk.” diye konuştu.