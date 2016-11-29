Seydişehir Belediyesinde dijital arşiv dönemi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi 1970 yılından bu güne kadar olan her bir imar dosyasını, evraklarını kayıplara ve yangın gibi felakete karşısında Dijital Arşivleme ile koruyor.

Bünyesindeki evrakları dijital ortama içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, daha güvenli bir arşivleme sistemine geçti. Dijital arşivleme sisteminde maksat Seydişehirli vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet etmek. Seydişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, başlattığı bu sistem ile 25 bin belgeyi dijital ortama aktardığı belirtildi.

Pratik ve zaman kaybını önleyecek olan arşivleme sistemine başladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, takriben 25 bin belge, 5 bin imar dosyası dijital ortama aktarılıyor. Bu sistem sayesinde kurum içindeki bütün dokümanlara, gereksinim duyulan her belgeye kolayca ulaşılabilecek. Sistem ayrıca Belediyemiz açısından keza de yurttaş açısından kayda değer. Çağdaş belediyecilik hizmetlerinde manâlı bir atılım olan bu sistemle birlikte evrakta tahrip, değişme, kaybolma gibi durumlar ortadan kalkacak. İstenilen evraka zahmetsiz, süratli ve güvenli bir şekilde ulaşılabilecek” dedi.

Dijital evraklar sisteminin, mimari projeler, ruhsat, tapu, inşa kullanım izinleri, imar dosyalarına dek çoğu bilgiye derhal varmak imkanı sağlayacağını vurgulayan Başkan Tutal, “Yurttaş bir ruhsat örneği ve fotokopisini almaya geldiği süre bu sistemle vatandaşımıza derhal istediği belgeyi vereceğiz. Seydişehir Belediyesi olarak vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Dosyaların tamamının 2 ay içinde dijital ortama aktarılması hedefleniyor.