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Seydişehir Belediyesinde karla mücadele çalışmaları

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek buzlanmalara karşı egzersiz başlattı.Vatandaşların kış şartlarında zorlanmamaları için büyük bir titizlikle çalıştıklarını bildiren Seydişehir Belediye Ba.

15 Aralık 2016 Perşembe, 09:28

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Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek buzlanmalara karşı egzersiz başlattı.
Vatandaşların kış şartlarında zorlanmamaları için büyük bir titizlikle çalıştıklarını bildiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar ve buzla mücadelede Seydişehir Belediyesi olarak zorunlu önlemlerin alındığını kaydetti. Başkan Tutal, “Yol ve kaldırımlardaki buzun etkisini kısa sürede imha etmek için solüsyon uygulaması yapıyoruz. Uygulamanın çevreye herhangi bir zararlı etkisi değil. Solüsyon kullanımı tuz ve kum serpme uygulamasına tarafından daha basit. Tuzun asfaltta ve kaldırımda meydana getirdiği deformasyonu ayrıca önlemiş olacağız. Ürün likit olması nedeni ile yüzeye püskürtme şeklinde yapılıyor ve daha etkili bir kullanım sağlanıyor’’ şeklinde konuştu.

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