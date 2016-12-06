Seydişehir Belediyesinden engelli gencin evine engelli rampası

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, allah vergisi engelli olan Mustafa Özdemir’in evinin önüne engelli rampası ve korkuluk yapıldı.

Kozlu Mahallesine bir dizi ziyarette yer alan Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer doğuştan engelli Mustafa Özdemir ve Ayşe Akyüz’ü evinde ziyaret etti. Başkan Tutal, kendisinden talepte bulunan ailenin isteğini yerine getirerek, engelli oğullarının eve bakımlı girip çıkabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimatlar vererek çalışmaları başlattı.

Rutin çalışmalarının yanı sıra halkın her kesimine karşın incelemeler yapmaya çalışan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Mustafa kardeşimizin kendi aracıyla sokağa çıkabilmesi için bizden evinin önünde rampa yapılması talebi oldu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla bu sorun giderildi. Mustafa kardeşimizi evinde ziyaret ederek onun mutluluğunu birlikte yaşadık. Bundan sonraki hayatında kendisi için yapabileceğimiz bir şeyler olursa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Babasının ve yakınlarının yardımı olmadan, evinden sokağa çıkamadığını açıklayan doğuştan olan engelli Özdemir, “Ben başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan Böyle kendim gizli dar aracımla dışarı çıkabileceğim. Senelerdir babamın ve yakınlarımın yardımıyla çıkıyordum. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.