Seydişehir Belediyesinden kar mesaisi

Akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile Belediye ekiplerinin kar mesaisine başladıklarını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar ve buzla mücadelede Seydişehir Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Başkan Tutal, “Ekiplerimiz yağan kar nedeni ile yolların kapanmaması için bir taraftan kar temizleme faaliyetini yürütürken, diğer taraftan da solüsyon çalışması gerçekleştiriyor. Yol ve kaldırımlardaki buzun etkisini kısa sürede yok etmek için solüsyon uygulaması yapıyoruz. Biz öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz, gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Greyderlerimiz, kar bıçaklı kamyonlarımız, solisyonlu araçlarımız, kamyonlarımız hepsi karla mücadele etmeye hazır” şeklinde konuştu.