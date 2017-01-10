Seydişehir Devlet Hastanesi hizmete açılacak

KONYA (AA) – Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Altıntepe, yeni devlet hastanesi binasının tamamlandığını belirterek, taşınma sürecinin bahar aylarında başlayacağını söyledi.

Altıntepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, 72. dönem mecburi hizmet atamalarında Seydişehir’e 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 kulak burun boğaz, 1 dahiliye uzmanı kadrosu açıldığını ifade etti.

Hastaneye 6 doktorun atanacağını dile getiren Altıntepe, “Doktorlar güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından göreve başlayacaklar. Yeni hastanenin tefrişatı için 4 milyon 995 bin lira tahsis edildi. EEG, doppler USG, ikinci bir dijital röntgen, diş bölümü için dijital periapikal, dijital panoramik röntgen, 60 civarı hasta monitörü gibi onlarca tıbbi alet ve yeni hasta yatakları, dolapları, refakatçi koltukları gibi yenilikler yapılacak.” diye konuştu.