Seydişehir Devlet Hastanesi inşaatı tamamlandı
KONYA (AA) – Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Yunus Açıkgöz, yeni hastane binası inşaatının tamamlandığını bildirdi.
Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hastane binasının kesin kabulünün yapıldığını, kalan çok küçük işlerin yüklenici firma tarafından bitirileceğini belirtti.
Hastanenin yakın bir zamanda resmi açılışının yapılacağını ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:
“Mevcut hastaneden çok daha büyük ve modern olarak TOKİ tarafından 75 yataklı olarak yapıldı. Hastanenin iç mekanı günümüz şartlarına uygun olarak, dijital hastane sistemine hazır hale getirilecek. Sağlık Bakanlığımız tarafından 5 milyon liraya alınan mobilya, mefruşat, tıbbi malzeme ve diğer büro malzemelerinin montajı ve düzenleme çalışmaları sürüyor. Hastanemiz 14 milyon liraya mal oldu. Hazırlıklar tamamlandığında 25 poliklinikle doktorlarımız daha rahat ortamda halkımıza yeni cihazlarla hizmet vermeye başlayacak. Bölge halkına yeni bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastanenin yapımında devlet büyüklerimize ve bu sürecin başından sonuna katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”
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