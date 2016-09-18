Seydişehir eğitim öğretim yılına hazır

KONYA (AA) – Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016-2017 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılına 57 okul ve 6 özel eğitim kurumuyla hazır olduklarını söyledi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine devam edecek 12 bin öğrenci ve bin öğretmenle eğitime başlayacağını belirten Kibar, “Öğretmen eksiğimiz yok. 31 okulumuzun onarımını, bakımlarını, temizliklerini tamamladık. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi.