Seydişehir heyetinden Rektör Şekere ziyaret

Konya’nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Güray’dan oluşan heyet, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Seydişehir’e gelerek bir dizi ziyarette yer alan Rektör Şeker’e Seydişehir heyeti terbiye ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tutal ve beraberindeki heyet NEÜ Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve Seydişehir Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılacak olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümleri hakkında görüş alış verişinde bulundu. Fakülteye kazandırılan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri için teşekkür eden Başkan Tutal, “İlçemize katma bedel kazandıracak bölümlerin açılması noktasında desteklerini esirgemeyen NEÜ Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Dekanımız Prof. Dr. Hüseyin Arıkan beye teşekkür ediyorum” dedi.