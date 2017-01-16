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Seydişehir Kaymakamı Erdoğan okul inşaatını inceledi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:10

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KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yapımı devam eden Mahmut Esat Ortaokulunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seydişehire önemli yatırımların yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek gerekli çalışmaların hızlanması konusunda denetimleri sürdüreceğini söyledi.

Yapımı devam eden okulun 24 derslikten oluşacağını ifade eden Erdoğan, “İlçemize yakışır bir şekilde yatırımların biran önce sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Bu okulumuzun öğrencileri ilçedeki farklı okullarda eğitim alıyor. Kendi okul binaları tamamlanınca rahat eğitim ortamına kavuşacaklar. İnşaatın 3 ay içinde tamamlanması için yoğun çaba harcayacağız. Tüm okullarımızda eğitim düzeyinin en üst seviyeye çıkarılmasını hedeflemekteyiz.” diye konuştu.

İncelemelerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da Kaymakam Erdoğan’a eşlik etti.

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