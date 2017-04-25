Seydişehir Kitap Günlerinde yazarlardan söyleşi

Kitap Günlerinin son gününde Seydişehir’e gelen ve öğrencilerle buluşan yazarlar Mine Sota, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Ercan Harmancı ve Ali Saçıkara söyleşiye katılarak kitaplarını imzaladı. Seydişehir’e birincil kere geldiğini ve bambaşka bir havasının olduğunu kaydeden yazan Mine Sota, 1999 depremi sonrası yaşadığı sıkıntılarını ve yazarlık sürecini anlatırken, birincil yayınlanan kitaplarının o yokmuş gibi yayınlandığını, engebeli süreçler ardından 19 kitabının yayınladığını ve başarıya ulaştığını kaydetti. Yazar Sota’nin arkasından söz alan yazarlar Muşmal, Babaoğlu, Saçıkara ve Harmancı, Seydişehir’de düzenlenen kitap günlerinin çok büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve ÖYKÜDER Başkanı Hikmet Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Yapılan açıklamanın gerisinde yazarlar, öğrenciler ve kitapseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.