Seydişehir MÜSİAD’tan aşure etkinliği

KONYA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Seydişehir Şubesi tarafından aşure günü programı düzenlendi.

Şube Başkanı Yasin Camcı, dernek salonunda yaptığı açıklamada muharrem ayının İslam inancında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek ortak tat ortamında bir arada olmak istediklerini söyledi.

Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni eden Camcı, “Muharrem ayı geleneğini yaşatmak birliğimizin ve beraberliğimizin artmasına vesile olması için böyle bir etkinlikte bulunduk.” dedi.

Programa, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer,, sivil toplum temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.